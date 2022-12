Ascolti TV ieri 15 dicembre 2022: Vinonuovo non fa rimpiangere Del Debbio

Ascolti TV ieri 15 dicembre 2022: il talk ieri condotto da Vinonuovo ottiene oltre 1 milioni di spettatori per l'8% di share

Rai1 si mantiene al primo posto negli ascolti TV con il ciclo Purchè Finisca Bene - Se Mi Lasci Ti Sposo, che ha appassionato 2.567.000 spettatori pari al 15% di share. La prima TV di Last Christmas su Canale 5 è medaglia d'argento con 2.412.000 spettatori pari al 15% di share. Dritto e Rovescio con la conduzione di Marcello Vinonuovo è terzo con 1.064.000 spettatori con l'8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 15 dicembre 2022 per le altre reti: Che c’è di Nuovo su Rai2 con 485.000 spettatori (3.1%), Crossfire – Bloccati nell’Incubo su Italia 1 con 977.000 spettatori (5.3%), Wolf Call – Minaccia in alto mare su Rai3 con 831.000 spettatori (4.6%), Speciale Piazza Pulita – I Fuorilegge su La7 con 989.000 spettatori (5.3%), Quattro Ristoranti su TV8 505.000 spettatori (3.1%) e Botte di Natale sul Nove con 387 .000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 15 dicembre 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 15 dicembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 3.935.000 spettatori con il 19.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.877.000 spettatori (18.9%), NCIS su Italia 1 con 1.309.000 spettatori (6.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.465.000 spettatori (7.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.140.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 1.030.000 spettatori (5%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.539.000 spettatori (7.5%).