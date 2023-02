Ascolti TV ieri 16 febbraio 2023: la Juve scippa il terzo posto a Del Debbio

Ascolti TV ieri 16 febbraio 2023: Dritto e Rovescio è il primo talk con 851mila spettatori per il 5,4% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV ieri con la fiction Che Dio Ci Aiuti 7, che ha interessato 4.017.000 spettatori pari al 20.7% di share. Il Grande Fratello VIP su Canale 5 è secondo con 2.480.000 spettatori pari al 18.7% di share. TV8 è terza grazie alla partita Juventus-Nantes di Europa League, vista da 1.917.000 spettatori con il 9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 16 febbraio 2023 per le altre reti: il film Anna in prima visione su Rai2 con 1.002.000 spettatori (5.1%, Harry Potter e il Principe Mezzosangue su Italia 1 con 959.000 spettatori (5.5%), Splendida Cornice su Rai3 con 725.000 spettatori (3.5%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 851.000 spettatori (5.4%), Piazza Pulita su La7 con 757.000 spettatori (4.9%), Tutte contro lui – The Other Woman sul Nove con 328.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV ieri 16 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 16 febbraio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.901.000 spettatori con il 21.9% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.885.000 spettatori (17.4%), NCIS su Italia 1 con 1.461.000 spettatori (6.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.450.000 spettatori (6.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 927.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 851.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.479.000 spettatori (6.7%), la Uefa Europa League su TV8 con 750.000 spettatori con il 3.5%.

Nonostante l’effetto Sanremo sia terminato, almeno nei contenuti, prosegue sempre bene e forte Massimiliano Ossini con la sua Uno Mattina che mantiene alta la share di inizio giornata del day time di Rai1 nonostante il solito basso traino del Tg1 Mattina. La puntata di ieri, per esempio, sfiora 1 milione di spettatori con quasi il 21% di share: 955.000 - 20.7%. Superando anche la forte Mattino5.