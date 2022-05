Ascolti TV ieri 16 maggio 2022: stabile Report, cala Quarta Repubblica

Ascolti TV ieri 16 maggio 2022: il programma con Sigfrido Ranucci raggiunge 1.45 milioni di spettatori per il 7,3% di share

Rai1 vince la gara degli ascolti TV di lunedì sera con il film A Muso Duro – Campioni di Vita, che ha appassionato 4.190.000 spettatori pari al 21.9%. Secondo posto per L'Isola dei Famosi su Canale 5 (dalle 21.46 all’1.27) con 2.332.000 spettatori pari al 17.7% di share. Chiude il podio Report su Rai 3 con 1.450.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 16 maggio 2022 per le altre reti, Made in Sud su Rai2 con 881.000 spettatori (5.3%), Fast and Furious 6 su Italia 1 con 1.242.000 spettatori (6.6%), Quarta Repubblica su Rete4 con un a.m. di 815.000 spettatori (5.3%), L’Uomo della Pioggia su La7 con 620.000 spettatori (3.3%), The Legend of Zorro su TV8 con 303.000 spettatori (1,7%) e Air Force One sul Nove con 289.000 spettatori (1.6%).

