Ascolti tv, Porro ringrazia Nordio. Boom per Rete 4, Iacona umiliato

Ascolti tv ieri 16 ottobre 2023: Presa diretta crolla a 1.29 milioni di spettatori per il 6,51% di share

Rai1 vince negli ascolti tv di lunedì con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che ha appassionato 4.810.000 spettatori pari al 27.6% di share. Segue il Grande Fratello su Canale 5 con 2.506.000 spettatori con il 17.9% di share. La scorsa settimana il reality aveva raggiunto 2.435.000 spettatori (17.88%) ad inizio a settimana e 2.141.000 spettatori (16.5%) nel secondo appuntamento del giovedì.

Sul gradino più basso del podio si piazza Quarta Repubblica su Rete 4 con 1.064.000 spettatori per il 7% di share. Nicola Porro che ieri sera ha ospitato il ministro della Giustizia Carlo Nordio la scorsa settimana aveva raggiunto 845.000 spettatori (5.78%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 15 ottobre 2023 per le altre reti: Charlie’s Angels su Rai2 con 343.000 spettatori (2%), The Foreigner su Italia 1 con 1.084.000 spettatori (5.8%), Presa diretta su Rai3 con 927.000 spettatori (4.6%). Riccardo Iacona lo scorso lunedì aveva chiuso con 1.291.000 spettatori (6.51%). La Giuria su La7 con 406.000 spettatori (2.3%), la nuova edizione di GialappaShow su TV8 con 599.000 spettatori (4.8%), Little Big Italy sul Nove con 485.000 spettatori (2.5%).