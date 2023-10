Ascolti tv, Fazio su Canale Nove fa il 10,5% e stritola Report

Ascolti tv ieri 15 ottobre 2023: Che Tempo che Fa supera Report

Fabio Fazio ha iniziato ufficialmente la nuova avventura sul Nove dopo l'addio alla Rai. Ieri 15 ottobre 2023 infatti è andata in onda la prima puntata di Che Tempo che Fa. Il programma che ha raggiunto la 21esima edizione ha aperto la diretta alle 19:30 con un inedito backstage guidato da Fazio e Nino Frassica. Al fianco del conduttore non potevano mancare Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback con la nuova aggiunta di Ornella Vanoni.

Fabio Fazio per la sua serata di esordio sul Nove ha invitato: la Senatrice a vita Liliana Segre; l’ex calciatore Andriy Shevchenko, recentemente nominato consulente del presidente Zelensky; il pluripremiato scrittore israeliano David Grossman oltre a Roberto Burioni, Giovanni Floris, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini, il giornalista Daniele Raineri, Michele Serra. Per la parte musicale hanno partecipato anche Stash e i The Kolors.

A chiudere la serata come sempre "Il Tavolo" con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni, Simona Ventura e la new entry di questa stagione Ubaldo Pantani. Per gli ospiti, invece, hanno partecipato: la Gialappa’s Band, il Mago Forest e Leonardo Fabbri, medaglia d’argento nel getto del peso ai Mondiali di Atletica di Budapest.

Tra gli ospiti che hanno fatto la storia del programma anche in termini di ascolti tv figurano Romano Prodi (in occasione delle elezioni politiche del 2006 mentre Silvio Berlusconi declinò l'invito), Adriano Celentano, Michail Gorbačëv, Mike Bongiorno (ultima intervista prima della morte) e Barack Obama. Il record storico della trasmissione è stato raggiunto 6 febbraio 2023 con l'intervista a Papa Francesco, che ha incollato al video 6.731.000 spettatori (25,4%).

Fazio per gli ascolti tv ieri 15 ottobre 2023 arriva a 2.100.000 spettatori (10.5%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con 1.122.000 telespettatori (8.2%). Che Tempo che Fa nell'ultima puntata della scorsa stagione su Rai1 aveva ottenuto 2.772.000 spettatori (15.4%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo era arrivato a 2.134.000 spettatori (16.8%). Report, spostato alla domenica sera, invece, ha raccolto davanti al video 1.478.000 spettatori con il 7.6%. Il giornalista e conduttore ha ripetuto, su per giù, le cifre dell'esordio dell'anno scorso su Rai 3: 2.221.000 spettatori e 11.3%.

Per far capire quanto Fazio sia in grado di muovere gli ascolti tv, l'anno scorso il nono canale di domenica trasmetteva allo stesso orario Little Big Italy, che in media superava appena l'1,5% di share.

"Risultato storico per la prima puntata di #CTCF: 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% solo sul @nove, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simulcast. È il programma più visto di sempre su Warner Bros @DiscoveryItalia. Grazie, davvero", così la pagina Twitter di Che tempo che fa.

FAZIO: "STRADA LUNGA MA PARTENZA ENTUSIASMANTE"

"La strada è lunga ma la partenza è stata entusiasmante". Così Fabio Fazio commenta con l'Adnkronos il risultato raggiunto dall'esordio di 'Che Tempo Che Fa' sul Nove, dove è risultato il programma più visto di sempre. "Sono molto felice - aggiunge il concoduttore - e desidero ringraziare il Pubblico che ci è stato vicino per l'affetto che ci ha dimostrato. Grazie a tutta la squadra di Warner Bros Discovery per questa nuova avventura".

ARAIMO: "PARTENZA ECCELLENTE PER FAZIO"

Il General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, "sappiamo che la distanza è quella di una maratona e non di uno sprint, ma non potremmo essere più soddisfatti di un consenso così ampio" Roma, 16 ott. (Adnkronos) - ''La partenza è stata eccellente, sappiamo che la distanza è quella di una maratona e non di uno sprint, ma non potremmo essere più soddisfatti di un consenso così ampio". Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery non nasconde la soddisfazione per il risultato storico portato a casa dall'esordio sul Nove di 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio.

"Il pubblico ci ha seguito, ha apprezzato le scelte che sono state fatte e come editore siamo realmente orgogliosi di aver proposto un programma, anzi un'intera serata, del livello di quello di ieri sera. Fabio, Luciana e tutta la squadra di Che tempo che fa con il loro indiscusso talento sono parte fondamentale di un progetto di crescita organico e strategico del Nove e del portfolio Warner Bros. Discovery, che ieri ha dimostrato tutta la sua forza amplificando, grazie a un gioco di squadra, la promozione del programma e il raggiungimento, per la serata di debutto, della più ampia audience possibile''.

Con 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share il talk show creato e condotto da Fabio Fazio è stato il programma più visto di sempre sul Nove (3° canale nazionale durante la messa in onda). Con questi dati lo show si posiziona 2° programma più visto della serata e quintuplica la media del canale in prima serata (2%). Durante la messa in onda (in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV) con 2.600.000 spettatori pari al 13% di share e con un picco d'ascolto di 2.900.000 spettatori, è stato il programma più visto di sempre sui canali Warner Bros Discovery. Con 364.000 interazioni #CTCF è il programma più commentato della serata ed è attualmente ancora 1° nelle tendenze.

Ottimi ascolti in simulcast anche per la novità della prima edizione del programma ''Che tempo che farà'' che ha ottenuto 1.300.000 spettatori con il 7,7% di share. ''L'Anteprima'' è stata seguita da 2.000.000 spettatori con il 10,8% di share, Che tempo che fa ha raggiunto ben 2.600.000 spettatori pari ad uno share del 13% mentre ''Il Tavolo'' ha registrato 1.500.000 spettatori e il 10,8% di share sul pubblico totale. Sul Nove ''Che tempo che farà'' ha raggiunto 955.000 spettatori con il 5,7% di share (Nove 4° canale nazionale durante la messa in onda); ''L'Anteprima'' è stata seguita da 1.637.000 spettatori con il 8,8% di share (Nove 3° canale nazionale durante la messa in onda); Che tempo che fa ha registrato ben 2.100.00 spettatori e uno share del 10,5% (3° canale nazionale durante la messa in onda), mentre ''Il Tavolo'' ha totalizzato 1.123.000 spettatori e il 8,2% di share sul pubblico totale (Nove 3° canale nazionale durante la messa in onda).