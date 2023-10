Ascolti tv, nemmeno i drammi familiari salvano Signorini: altro flop del GF

Ascolti tv ieri 16 ottobre 2023: Heidi Baci lascia la casa dopo che il padre ha criticato il rapporto con Massimiliano Varrese

E' stata una serata ricca di emozioni al Grande Fratello. Ieri infatti Heidi Baci ha deciso di lasciare la casa dopo aver incontrato il padre. La 25enne di origini albanesi aveva iniziato a stringere un rapporto molto stretto con l'attore 47enne Massimiliano Varrese. La cosa non è affatto piaciuta al padre di lei, Genti, che ha deciso di raggiungerla per chiarire la posizione della famiglia: "Sono venuto qui perché ti voglio bene: una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Tu e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andrà in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore, io non ti riconosco più"

Nonostante tutte queste emozioni, Alfonso Signorini non riesce proprio a superare il muro che lo mantiene fermo negli ascolti tv. Ieri il Grande Fratello registra infatti solo una lievissima crescita con 2.506.000 spettatori per il 17.9% di share. La scorsa settimana il reality di Canale 5 aveva raggiunto 2.435.000 spettatori (17.88%) il lunedì e 2.141.000 spettatori (16.5%) nel secondo appuntamento del giovedì.