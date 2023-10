Ascolti tv, Costamagna debutta con Tango. Nuovo flop stile Mercante in Fiera?

Ascolti tv ieri 16 ottobre 2023: Tango andrà in onda tutti i lunedì a mezzanotte. Dati i numeri dell'esordio, alcuni prevedono un futuro simile al Mercante in Fiera

Luisella Costamagna torna in tv ad un anno e mezzo dall'addio ad Agorà e la vittoria di Ballando con le Stelle con un nuovo programma chiamato Tango. La prima puntata è andata in onda ieri alle 23:30 su Rai2, poi l'appuntamento sarà ogni lunedì in seconda serata alle 24:00 Si parlerà dei temi più cali della settimana: politica, economia, cronaca, società e costume senza rinunciare a un filo di leggerezza. Costamagna è accompagnata nel suo viaggio da Saverio Raimondo e Francesco Pannofino.

L'esordio per Tango non è stato dei migliori e la colpa, secondo Dagospia, è da imputare anche alla scelta della Rai di spostare Fake Show di Max Giusti a mercoledì e sostituirlo con il film Charlie's Angels, che ha non ha dato un grande traino al programma di Costamagna. Il programma segna infatti 112.000 spettatori pari al 2% si share.

Se Tango può risollevarsi, ci sono invece molti più dubbi riguarda al Mercante in Fiera. Lo show di Pino Insegno nonostante il sostegno di ospiti di eccezione come Carlo Conti non si schioda dal limbo in cui si trova. Ieri infatti negli ascolti tv ha ottenuto 541.000 spettatori con il 2.6% di share.