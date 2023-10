Ascolti tv, flop Rai: persi oltre 250 mila spettatori. Sorpasso di Mediaset

Ascolti tv, la Rai meloniana non tira. Flop del Mercante in fiera, Agorà e Avanti Popolo

La Rai targata Meloni deve inventarsi qualcosa. Secondo i dati Auditel relativi agli ascolti tv delle prime quattro settimane del palinsesto autunnale (dal 10 settembre al 7 ottobre), la televisione pubblica ha perso ben 248 mila spettatori nel giorno medio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Mediaset non si è lasciata trovata impreparata e il suo cavallo di battaglia, Canale 5, ha prontamente sorpassato Rai1 (1,40 milioni di ascoltatori contro 1,36). Inoltre, come riporta Repubblica, Italia1 sta stabilmente sopra Rai2.

Ma qual è il motivo di questa nefasta flessione dei dati? La colpa sarebbe da identificarsi, soprattutto, nella serie di insuccessi ottenuti da programmi come “Il mercante in fiera” (che non riesce a schiodarsi dal 2% di share medio) e “Agorà” che, rispetto all’anno scorso, ha “salutato” il 21% dell’audience.

Ma non solo. Anche gli spazi rimasti vuoti, come quello lasciato da Bianca Berlinguer su Rai 3, non hanno trovato il giusto sostituto. “Avanti popolo”, il people-show condotto da Nunzia De Girolamo, ha difatti esordito con un deludente 3,6% di share.

De Girolamo è stata, così, doppiata da “È sempre Cartabianca” trasferitasi su Rete4 (al 6,5%), più che doppiata dalle “Belve” di Francesca Fagnani su Rai2 (7,7) e da Giovanni Floris su La7 (all’8,1), addirittura triplicata dalle Iene, guidate dalla new-entry Veronica Gentili su Italia 1 (9,3).

Solo 574mila spettatori sono rimasti sintonizzati sulla trasmissione pensata per imprimere l’impronta meloniana sul servizio pubblico, tanto da non badare a spese: 200mila euro a puntata il costo del talk, contro i 40mila spesi da Berlinguer nella passata stagione. E nemmeno a dire che è colpa del terzo canale se non tira: a seguire “Linea Notte” ha infatti guadagnato quasi un punto (4,4% di share).