Ascolti tv, "Una giornata particolare" fa il record: debutto boom per Cazzullo

Ascolti tv, debutto brillante per la seconda stagione di "Una giornata particolare". Cazzullo fa fare il boom a La7

Buona la prima. Aldo Cazzullo torna sui palinsesti di La7 con una performance brillante: il debutto della seconda stagione del suo programma “Una giornata particolare”, con l’episodio incentrato sulla morte di Benito Mussolini, ha portato a casa il 7,2% di share incollando allo schermo un totale di 1,2 milioni di spettatori.

Un risultato degno di nota, tra le altre cose, in quanto nettamente superiore al debutto della prima stagione, il quale ottenne (il 14 settembre 2022) il 4,4% di share con “soli” 723 mila telespettatori. Anche a livello di concorrenza, la serata non era affatto facile. Cazzullo, infatti, si è trovato "contro" alcuni nomi ben più consolidati come le fiction di Rai 1 e Canale 5, "Morgane – Detective Geniale 3" e "Anima Gemella", oltre a "Chi l'ha visto" su Rai 3 e "X Factor" su Tv8.

Ma non è tutto. Il risultato ottenuto ieri sera, mercoledì 11 ottobre, stacca di quasi 3 punti non solo il precedente debutto, ma si tratta di un vero e proprio record per il programma. L'intera passata stagione (durata 6 episodi, dal 14 settembre al 19 ottobre), infatti, ha visto un picco di "solo" il 4,4% e un minimo del 3,6%, fermandosi a una media del 4,1% di share.

Un esito, questo, che fa sicuramente ben sperare il patron della rete Urbano Cairo. Soprattutto se paragonato al rendimento di talk show come “In Onda”, il quale è ripartito domenica 17 settembre deludendo le aspettative e registrando solo il 4,3% di share. Resta dunque solo da capire se si tratti di un fuoco di paglia, oppure di un format che funziona davvero. Di sicuro, il frutto raccolto dal debutto di “Una giornata particolare” può regalare alcuni momenti di ottimismo e soddisfazione ai piani alti di La7. Staremo a vedere.