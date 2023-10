Mercante in Fiera che flop, la Rai corre in soccorso: arrivano gli ospiti Vip

Mercante in Fiera, arrivano gli ospiti VIP. Tra i nomi ci sono quelli di Carlo Conti, Gabriele Cirilli e...

Si può dire che il Mercante in Fiera sia stato un flop clamoroso. I numeri sono decisamente bassi e non a caso circolano già voci di una possibile chiusura del programma. La Rai tramite le parole dell'amministratore delegato Roberto Sergio smentisce però questa ipotesi e per aiutare Pino Insegno avrebbe pensato di inserire diversi ospiti Vip nel cast.

Davide Maggio ha già pronta la lista dei personaggi famosi che dovrebbero partecipare al Mercante in Fiera. Come riportato anche da Tvblog, il primo nome trapelato è quello di Carlo Conti, che dalla squadra di Tale e Quale Show porterà con sé anche Gabriele Cirilli, Francesco Paolantoni ed Emanuela Aureli. Torna poi Roberto Ciufoli, che ha condiviso con Insegno l'esperienza della Premiata Ditta. Altro comico che dovrebbe partecipare al programma è Maurizio Battista.

Al Mercante in Fiera dovrebbero esserci anche Rocco Siffredi, Sandra Milo e alcuni giurati di Ballando con le Stelel come Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.