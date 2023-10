Cala la raccolta pubblicitaria in Italia. Crollo dei quotidiani (-12,3%)

Pubblicità, cala la raccolta ad agosto (-0,4%)

Cala la pubblicità in Italia. Ad agosto, secondo i dati pubblicati da Nielsen, gli investimenti nel nostro Paese sono calati dello 0,4% portando il risultato del semestre a quota +1,6%. Come scrive Primaonline, se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nei primi otto mesi del 2023 si attesta a +0,7%.

“Agosto, notoriamente il mese più scarico dal punto di vista pubblicitario, evidenzia rispetto allo scorso anno una lieve variazione in negativo. Tuttavia, se confrontato col 2019, risulta in crescita del +4%. Alle incertezze politiche ed economiche (stretta monetaria delle banche, inflazione e persistente guerra in Ucraina), che hanno impattato seppur in misura limitata sul mercato pubblicitario, si aggiunge la recentissima guerra in Israele. Nei prossimi mesi potremo quantificare l’eventuale impatto sulla raccolta pubblicitaria.” dichiara Luca Bordin, Country Leader Italia.

Come riporta Primaonline, relativamente ai singoli mezzi, la TV è in calo -0,4% ad agosto e in crescita dello +0,3% nei primi otto mesi. I Quotidiani sono in calo del -12,3% (primi otto mesi -5%), i Periodici si contraggono del -6,7% (primi otto mesi -2,7%). In calo anche la Radio -2,1% (primi otto mesi +5,3%).

Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nei primi otto mesi 2023 chiude con un +3,3% (+4,3% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo anche per l’Out of home (Transit e Outdoor) e la Go Tv che nei primi otto mesi crescono rispettivamente del +12,3% e del +27,1% In negativo il Direct mail -9,5%, mentre è in crescita il mezzo Cinema +8,4%.

Sono 9 i settori merceologici in crescita nel mese di agosto, il contributo maggiore è portato da Gestione casa (+39,7%), Alimentari (+28,3%) e Toiletries (+17,3%). In calo a agosto gli investimenti di Telecomunicazioni (-31,4%), Media/Editoria (-24,1%) e Finanza/Assicurazioni (-33,9%). Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gennaio/agosto 2023, l’andamento positivo di Automobili (+21,4%), Gestione casa (+26,1%) e Alimentari (+7,2%).

“Nel mese di agosto il Largo consumo è l’unico macrosettore in positivo +18.1% trainato da Gestione casa, Alimentari e Toiletries. – sottolinea Luca Bordin – In controtendenza, invece, le Bevande/Alcoolici che chiudono il mese in negativo nonostante il periodo estivo.”