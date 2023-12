Ascolti tv, Zona Bianca in crisi nera. Brindisi crolla al 3,3% di share

Ascolti tv ieri 17 dicembre 2023: i numeri di Brindisi sono molto lontani da quelli di Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio

Il ritorno su Rete 4 non è stato dei migliori per Giuseppe Brindisi, almeno fino ad oggi. Settimana scorsa Zona Bianca era risalito negli ascolti tv grazie al caso di Paolo Macchiarini, il chirurgo di origine italiana arrestato in Svezia e conosciuto come il "mago dei trapianti di trachea". Ieri però il talk show è tornato ai livelli delle precedenti puntate e anche qualcosa in meno.

Zona Bianca negli ascolti tv ieri 17 dicembre 2023 arriva a 466.000 spettatori per il 3.3% di share. Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 699.000 spettatori per il 4.9% di share e in quella ancora prima a 571.000 spettatori per il 3.9% di share.