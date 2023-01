Ascolti TV ieri 18 gennaio 2023: vince la Supercoppa, boom di Chi l'ha visto?

Ascolti TV ieri 18 gennaio 2023: Controcorrente chiude con 717mila spettatori per il 5,2% di share

Canale 5 stravince negli ascolti TV con la finale Milan-Inter di Supercoppa italiana, che ha appassionato 6.500.000 di spettatori con il 29,3% di share. Segue poi Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.978.000 spettatori e l’11.5% di share. Terzo posto per Rai1 con il film Cosa Mi Lasci di Te, che ha interessato 1.832.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 gennaio 2023 per le altre reti: la seconda puntata de La Porta Rossa 3 su Rai2 con 1.406.000 spettatori (7.7%), Mamma ho preso il Morbillo su Italia 1 con 1.343.000 spettatori (6.9%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 717.000 spettatori (5.2%), Atlantide Speciale su Matteo Messina Denaro su La7 con 800.000 spettatori (5.8%), …Con amore Babbo Natale su TV8 con 412.000 spettatori (2.1%) e Il Vento del Perdono sul Nove con 415.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 18 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 vince però negli ascolti TV ieri 18 gennaio 2023 nell'access prime time con 4.525.000 spettatori con il 20% di share. Seguono sulle altre reti: NCIS su Italia 1 con 1.430.000 spettatori (6.3%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.491.000 spettatori (6.6%), Stasera Italia su Rete 4 con 795.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 823.000 spettatori (3.6%) e Otto e Mezzo su La7 con 1.427.000 spettatori (6.3%).