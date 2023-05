Ascolti TV ieri 18 maggio: Rai1 crolla con l'EL, Del Debbio batte Formigli

Ascolti TV ieri 18 maggio 2023: Dritto e Rovescio sfiora 1.1 milioni di spettatori per il 7,1% di share

TV8 si piazza al primo posto negli ascolti TV con la partita Siviglia-Juventus, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League, seguita da 3.144.000 di spettatori con il 15.8% di share. Secondo posto per Canale 5 con il film Il Diavolo veste Prada, che ha appassionato 2.191.000 spettatori pari al 12.2% di share. Medaglia di bronzo per Rai1 con la seconda semifinale di Europa League, Bayern Leverkusen-Roma. Il match è stato visto da 2.437.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 maggio 2023 per le altre reti: Unfaithful – L’amore infedele su Rai2 con 1.087.000 spettatori (5.6%), Un’Estate ai Caraibi su Italia 1 con 967.000 spettatori (4.9%), Papà per Amore su Rai3 con 911.000 spettatori (4.4%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 1.097.000 spettatori (7.1%), Piazza Pulita su La7 con 798.000 spettatori (5.2%), La contessa – Il delitto dell’Olgiata sul Nove.

Ascolti TV ieri 18 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 18 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.433.000 spettatori con il 22.2%. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.599.000 spettatori (16.7%), NCIS su Italia 1 con 1.331.000 spettatori (6.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.527.000 spettatori (7.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 780.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 790.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.287.000 spettatori (6.1%).