Ascolti TV ieri 18 settembre 2022: grande partenza per Scherzi a parte

Ascolti TV ieri 18 settembre 2022: il talk di Giletti batte Zona Bianca con 552mila spettatori per il 4,4% di share

Rai1 vince negli ascolti TV della domenica con Le indagini di Lolita Lobosco, che ha incollato al video 2.855.000 spettatori pari al 19.1% di share. La nuova edizione di Scherzi a parte debutta su Canale 5 e ottiene il secondo posto con 2.048.000 spettatori e uno share del 17.1%. Medaglia di bronzo per Italia 1 con il film San Andreas, visto da 1.073.000 spettatori con 6.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 settembre 2022 per le altre reti: TG2 Post con 613.000 spettatori (3.5%) e Bull con 447.000 spettatori (2,8%), Città Segrete su Rai3 con 917.000 spettatori (5.9%), Zona bianca su Rete 4 con 519.000 spettatori (4.1%), Non è l’Arena su La7 con 552.000 spettatori (4.4%), L’ombra delle spie su TV8 con 196.000 spettatori (1.3%) e Diciamoci la verità sul Nove con 262.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 18 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma negli ascolti TV ieri 18 settembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ottiene 3.968.000 spettatori pari al 22.7%. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.983.000 spettatori (17.1%), N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 990.000 spettatori (5.7%), Sapiens – Un solo Pianeta su Rai3 con 702.000 spettatori (4%), Controcorrente su Rete 4 con 837.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 878.000 spettatori (5%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 1.024.000 spettatori (5.9%).