Ascolti tv, esordio amaro per Belve. Francesca Fagnani battuta da Floris, che raddoppia la rivale Berlinguer

Ascolti tv ieri 19 novembre 2024: Il talk di La7 ancora sopra il 9% raddoppia i numeri di È sempre Cartabianca (4,1%)

L'esodio di Libera su Rai1 vale il primo posto negli ascolti tv con 3.409.000 spettatori pari al 18.8% di share. Il Grande Fratello su Canale 5 è secondo ma cala a 1.987.000 spettatori (15.4%). Il reality nella puntata precedente aveva ottenuto 2.313.000 spettatori (17.9%). Belve torna su Rai2 con 1.555.000 spettatori (9.1%). Il programma condotto da Francesca Fagnani, che per la prima puntata ha intervistato Riccardo Scamarcio, Flavia Vento e Mara Venier, inizia sottotono rispetto alla scorsa stagione quando aveva esordito con 1.815.000 spettatori (10.4%).

DiMartedì su La7 al contrario sta facendo benissimo e si conferma nuovamente a 1.362.000 spettatori (9.3%). La scorsa settimana Giovanni Floris aveva raggiunto 1.566.000 spettatori (9.3%). E' sempre Cartabianca su Rete 4 non si smuove da 588.000 spettatori (4.1%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva interessato 613.000 spettatori (4.2%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 19 novembre 2024 per le altre reti: Amore Criminale su Rai3 con 811.000 spettatori (4.4%), Big Game - Caccia al presidente su Italia 1 con 851.000 spettatori (4.7%),X Factor su TV8 con 457.000 spettatori (3.1%), Comedy Match in replica sul Nove con 307.000 spettatori (1.7%).