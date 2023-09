Ascolti tv, Floris torna e si riprende la corona. Moreno e Berlinguer in calo

Ascolti tv ieri 19 settembre 2023: Filorosso chiude in lievissimo calo (2,2-2,1%) mentre crolla E' sempre Cartabianca (7.03-6,5%)

Canale 5 si piazza al vertice negli ascolti tv con la partita Lazio – Atletico Madrid di Champions League, che ha appassionato 3.089.000 spettatori pari al 16.8% di share. Rai1 si accontenta del secondo posto con la nuova stagione di Morgane – Detective Geniale, che ha incollato al video 2.320.000 spettatori pari al 14.7% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza il film Greenland su Italia 1 con 1.217.000 spettatori e il 7.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 19 settembre 2023 per le altre reti: The Equalizer 2 – Senza Perdono su Rai2 con 1.130.000 spettatori (6.9%), Filorosso su Rai3 con 303.000 spettatori (2.1%), E’ Sempre Cartabianca su Rete 4 con 834.000 spettatori (6.5%), la prima puntata stagionale di DiMartedì su La7 con 1.101.000 spettatori (7.2%) e diMartedì Più con 359.000 spettatori (6.5%), Pechino Express – La Via delle Indie su TV8 con 404.000 spettatori (3.8%), Femmine contro Maschi sul Nove con 357 .000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv, Montrucchio vola alto con Primo Appuntamento batte anche Rai3

Da segnalare il successo nel prime time di Flavio Montrucchio con la terza puntata della seconda parte di stagione di Primo Appuntamento (vicino al traguardo delle 200 puntate): totalizza il 2% con oltre 358mila spettatori sul pubblico totale e un picco che arriva a 418mila. Un bel risultato, se andiamo a guardare Montrucchio e Real Time (dal Canale 31) hanno fatto anche meglio di una tv generalista come Rai3 con Filo Rosso.