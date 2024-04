Ascolti tv, Berlinguer sale al 5,4% ma vince Floris nonostante il calo al 7,2%

Ascolti tv ieri 2 aprile 2024: DiMartedì scende a 1.24 milioni di spettatori per il 7,2% di share ma si conferma il primo talk

Giovanni Floris batte Bianca Berlinguer e con DiMartedì si conferma nuovamente il primo talk show nella prima serata del martedì. Il format di La7 scende a 1.245.000 spettatori per il 7.2% di share ma riesce comunque a battere il rivale su Rete 4. Ieri sera si è parlato delle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Daniela Santanché e Matteo Salvini. La prima per l’inchiesta Visibilia e il secondo per i rapporti con la Russia di Putin. Nella precedente puntata Floris aveva chiuso con 1.430.000 spettatori (8.4%).

Berlinguer invece chiude la puntata in crescita negli ascotli tv nonostante l'assenza di Alessandro Orsini. E' sempre Cartabianca arriva infatti a 819.000 spettatori per il 5.4% di share. Lo scorso martedì il talk di Rete 4 aveva raggiunto 712.000 spettatori (4.9%).