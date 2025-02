Ascolti tv, Le Iene fanno saltare il banco: Fazio-Che tempo che fa e Report-Ranucci si arrendono / Top & Flop

Ascolti tv ieri 2 febbraio 2025, Mina Settembre distrugge il Tradimento di Canale 5

Rai1 svetta negli ascolti tv della domenica con una nuova puntata di Mina Settembre, che ha incollato al video 4.459.000 spettatori (24.8%).

A seguire la fiction Tradimento su Canale 5 che scende a 2.155.000 spettatori (12.6%). Nella precedente puntata aveva invece raggiunto 2.088.000 spettatori (12.75%).

Ascolti tv, Le Iene svettano: Report e Che tempo che fa (in calo) si arrendono

Le Iene su Italia 1 salgono a 1.287.000 spettatori (8.7%). Nella puntata di martedì scorso (per fare concorrenza a Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino) la coppia Gentili-Angioni avevano interessato 1.188.000 spettatori (8.3%).

Le Iene vincono quindi la sfida con Report, che su Rai3 si conferma a 1.568.000 spettatori (8.1%). La scorsa settimana Sigfrido Ranucci aveva raggiunto 1.578.000 spettatori (8.13%).

Non solo, il programma di Italia 1 si piazza anche davanti a Che tempo che fa, che sul Nove va giù a 1.658.000 spettatori (8.2%). La scorsa domenica Fabio Fazio aveva ottenuto 1.935.000 spettatori (9.5%).

Zona Bianca su Rete 4 cresce fino a 596.000 spettatori (4%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 556.000 spettatori (3.79%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 febbraio 2025 per la prima serata delle altre reti

9-1-1 su Rai2 con 586.000 spettatori (2.8%), JFK Revisited – Through the Looking Glass su La7 con 268.000 spettatori (1.4%), Il giustiziere della notte su TV8 con 398.000 spettatori (2.1%).