Ascolti TV ieri 2 gennaio 2023: Controcorrente zoppica nell'access prime time

Ascolti TV ieri 2 gennaio 2023: Report chiude con 1.45 milioni di spettatori per il 7,9% di share

Canale 5 si prende gli ascolti TV per la prima serata del lunedì con il Grande Fratello VIP 7, che ha intrattenuto 2.951.000 spettatori pari al 21.9% di share. Secondo posto per Rai1 con il film Il Re Leone, che ha appassionato 3.031.000 spettatori pari al 16.5%. In terza posizione si piazza Report su Rai3 con 1.458.000 spettatori pari al 7.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 2 gennaio 2023 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.272.000 spettatori (6.6%), Top Gun su Italia 1 con 1.290.000 spettatori (6.8%), Non ci resta che piangere su Rete 4 con un a.m. di 1.069.000 spettatori (6%), Eden – Un Pianeta da Salvare su La7 con 459.000 spettatori (2.8%), Natale in Affitto su TV8 con 445.000 spettatori (2.3%), la partita Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano per la Serie A di basket con 253.000 spettatori (1.2%).

Ascolti TV ieri 2 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 vince invece negli ascolti TV ieri 2 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.611.000 spettatori con il 22% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.896.000 spettatori (18,7%), NCIS su Italia 1 con 1.437.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.289.000 spettatori (6.3%), Controcorrente su Rete 4 con 806.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 857.000 spettatori (4.1%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.414.000 spettatori (6.8%).