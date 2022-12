Ascolti TV ieri 21 dicembre 2022: balzo Chi l'ha visto, batte anche Mondadori

Ascolti TV ieri 21 dicembre 2022: il programma condotto da Federica Sciarelli arriva a oltre 2 milioni di spettatori per il 13,5% di share

Canale 5 conquista il primo posto negli ascolti TV del mercoledì con il film Il Primo Natale, che ha divertito 2.466.000 spettatori pari al 16.2% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 è addirittura secondo con 2.051.000 spettatori pari ad uno share del 13.5%. Segue poi Rai1 con la docufiction Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, che ha interessato 1.888.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 21 dicembre 2022 per le altre reti: Mi Casa Es Tu Casa su Rai2 con 562.000 spettatori (3.4%), Wolverine: L’immortale su Italia 1 con 1.085.000 spettatori (6.9%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 663.000 spettatori (4.6%), Atlantide su La7 con 510.000 spettatori (4.4%), A Casa per Natale su TV8 con 627.000 spettatori (3.6%), Cash or Trash – Xmas Edition sul Nove con 341.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 21 dicembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 21 dicembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 3.915.000 spettatori con il 19.9%. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.671.000 spettatori (18.7%), NCIS su Italia 1 con 1.322.000 spettatori (6.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.225.000 spettatori (6.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 993.000 telespettatori (5,14%) nella prima parte e 779.000 spettatori (3,90%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.704.000 telespettatori (8,60%).