Ascolti tv, Formigli batte tutti. Con il 5,5% di share supera Porro e Sottile

Ascolti tv ieri 22 aprile 2024: in calo sia Farwest (4.5%) sia Quarta Repubblica (5,1%)

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv del lunedì con un nuova puntata de Il clandestino, che ha incollato al video . Segue L'isola dei Famosi su Canale 5 con 2.105.000 spettatori con il 16.2% di share. Terzo posto per Stasera tutto è possibile su Rai2 con 1.750.000 spettatori pari all’11% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 22 aprile 2024 per le altre reti: Farwest su Rai3 con 777.000 spettatori (4.5%). Nella prima puntata stagionale Salvo Sottile aveva chiuso con 798.000 spettatori (4.8%). Transporter: Extreme su Italia 1 con 1.485.000 spettatori (7.8%), Quarta repubblica su Rete 4 con 730.000 spettatori (5.1%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva raggiunto 807.000 spettatori (5.5%). 100 minuti su La7 con 1.020.000 spettatori (5.5%). Nell'inchiesta di ieri dal titolo "Lago nero" si è parlato degli eredi dei nazisti nascosti nel Nord Italia. Nella precedente puntata la coppia Formigli-Nerazzini aveva ottenuto 902.000 spettatori (5%). Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 357.000 spettatori (1.8%), Cash or Trash Speciale Prime Time - Viva l'Italia sul Nove con 413.000 spettatori (2.2%).