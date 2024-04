Ascolti tv, ritorna Report ma vince Fazio. Che tempo che fa all'11,4% di share

Ascolti tv ieri 21 aprile 2024: Che Tempo che Fa con ospite Renato Zero risale a 2.2 milioni di spettatori per l'11,4% di share

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv della domenica con l'ultima puntata de Lo show dei record, che ha incollato al video 2.014.000 spettatori pari al 14.5% di share. Secondo posto per Rai1 con la replica di Makari, che ha appassionato 2.382.000 spettatori pari al 13.8% di share. Sul gradino più basso del podio ancora Che tempo che fa sul Nove con 2.230.000 spettatori (11.4%) nella prima parte e 1.473.000 spettatori (11.9%) nella seconda parte chiamata il Tavolo. La scorsa settimana Fabio Fazio aveva interessato 1.835.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 1.206.000 spettatori (9.8%) nella seconda parte.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 aprile 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 799.000 spettatori (4.3%), Report su Rai3 ritorna con 1.824.000 spettatori (9.9%). Nell'ultima puntata della prima parte di stagione Sigfrido Ranucci aveva ottenuto 1.570.000 spettatori (8%). The Lost City su Italia 1 con 1.261.000 spettatori (7.3%), Dritto e rovescio su Rete 4 con 737.000 spettatori (5.5%). La scorsa domenica Paolo Del Debbio ha chiuso con 758.000 spettatori con (5.6%). Il giovane Hitler su La7 con 266.000 spettatori (1.9%), Operation Fortune su TV8 con 321.000 spettatori (1.9%).