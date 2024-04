Ascolti tv: "Amici" leader, "I migliori anni" risale ma non basta. I dati

Ascolti tv sabato 20 aprile, il Prime time

Nella serata di ieri, sabato 20 aprile 2024, su Rai1 I Migliori Anni, in onda dalle 21:35 alle 23:55, ha conquistato 3.064.000 spettatori pari al 18.2% di share (Noi Che di 13 minuti a 1.782.000 e il 16.7%). Su Canale5 Amici, dalle 21:33 alle 00:43, ha raccolto davanti al video 3.843.000 spettatori con uno share del 25.7% (Buonanotte di 5 minuti a 1.528.000 e il 24.8%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 975.000 spettatori (5%) e F.B.I. International di 796.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Madagascar ha radunato 774.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 Le Ragazze coinvolge 680.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza un a.m. di 1.041.000 spettatori (6%).

Su La7 In Altre Parole, dalle 20:45 alle 23:10, ha registrato 1.113.000 spettatori con il 6% (Buonanotte di 22 minuti a 658.000 e il 4.6%). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 336.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 446.000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 Sfida tra i ghiacci è seguito da 416.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 The Hollow Point – Punto di non ritorno è scelto da 274.000 spettatori (1.5%). Su Iris Ipotesi di complotto interessa 320.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Burraco fatale raggiunge 179.000 spettatori e lo 0.9%.

Ascolti tv sabato 20 aprile, l'Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi registra 5.199.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.140.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 583.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.201.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 899.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 535.000 spettatori (3%) nella prima parte e 499.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 450.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 401.000 spettatori (2.2%).