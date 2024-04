Belve di Francesca Fagnani annuncia 4 super ospiti per il 23 aprile: i nomi

"Belve" con Francesca Fagnani torna martedì 23 aprile su Rai2

Martedì 23 aprile in prima serata su Rai2, tornano gli iconici faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula che sta conquistando il cuore del pubblico e vince sul terreno degli ascolti tv.

Belve, ospiti di Francesca Fagnani: Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy

Saranno Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy le ospiti della quarta puntata di "BELVE", il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 23 aprile in prima serata.

Belve, Leo Gassman ospite dello “spazio canoro”

In puntata anche Leo Gassman, ospite dello “spazio canoro” di Belve, le incursioni delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani e, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata.

"Belve" è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Gabriele Paglino e Antonio Pascale. Regia di Mauro Stancati.

Le puntate di "Belve" sono disponili on demand su RaiPlay.