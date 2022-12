Ascolti TV ieri 22 dicembre 2022: Vespa sbanca con Meloni, male d'Amico

Ascolti TV ieri 22 dicembre 2022: il programma condotto da Ilaria D'Amico chiude con 488mila spettatori per il 2,5% di share

Rai1 raggiunge la vetta degli ascolti TV con il film La Fortuna di Laura per il ciclo Purchè Finisca Bene che ha interessato 2.657.000 spettatori pari al 16% di share. Al secondo posto Canale 5 con la prima visione di In Vacanza su Marte, che ha divertito 1.963.000 spettatori pari al 12% di share. Italia 1 si piazza in terza posizione con la prima tv di Endless, vista da 1.035.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 22 dicembre 2022 per le altre reti: Che c’è di Nuovo su Rai2 con 488.000 spettatori (2.5%), Lansky su Rai3 con 554.000 spettatori (3.3%), Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio su Rete 4 con un a.m. di 769.000 spettatori (4.6%), Speciale Piazza Pulita su La7 con 833.000 spettatori (4.8%), Harry Potter: Return to Hogwarts su TV8 con 517.000 spettatori (3.1%), gli ottavi di finale della Coppa di Lega Inglese Manchester City-Liverpool sul Nove con 428.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 22 dicembre 2022 nell'access prime time

Canale 5 è prima negli ascolti TV ieri 22 dicembre 2022 nell'access prime time con Striscia la Notizia, che ottiene una media di 3.843.000 spettatori con uno share del 19.3%. Subito dietro abbiamo lo speciale di Porta a Porta con 3.481.000 spettatori con il 17.5%. Seguono sulle altre reti: NCIS su Italia 1 con 1.425.000 spettatori (7.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.361.000 spettatori (7%), Controcorrente su Rete 4 con 873.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 805.000 spettatori (4%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.462.000 spettatori (7.3%).