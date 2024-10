Ascolti tv, DiMartedì con Floris-Ranucci 'raddoppia' Berlinguer. Temptation Island mette ko Mike Bongiorno su Rai1. I trend Auditel

Ascolti tv ieri 22 ottobre 2024, Mike cala su Rai1 sotto i colpi di... Temptation Island

Canale 5 si piazza ancora al primo posto negli ascolti tv con il finale di Temptation Island, che ha incollato al video 3.008.000 telespettatori per il 20.73% di share (pur scendendo sulla scorsa settimana: 3.244.000 spettatori con il 23.1%). Segue Rai1 con la seconda e ultima puntata della miniserie Mike (sulla vita del grande Mike Bongiorno) che ha interessato 2.840.000 spettatori pari al 15.6% di share, accusando un brusco calo rispetto alla prima, andata in onda lunedì (3.400.000 telespettatori per il 19.51% di share).

Ascolti tv, Floris con Ranucci a DiMartedì 'raddoppia' Berlinguer

Terzo posto per Di Martedì su La7 con ospiti Sigfrido Ranucci e Giuseppe Conte che arriva a 1.420.000 spettatori (8.3%). Nella precedente puntata Giovanni Floris aveva raggiunto 1.491.000 spettatori (8.9%). E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 628.000 spettatori (4.3%). Bianca Berlinguer la scorsa settimana aveva ottenuto 808.000 spettatori (5.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 22 ottobre 2024 per le altre reti: Boss in incognito su Rai2 con 1.009.000 spettatori (6.2%), Le ragazze su Rai3 con 592.000 spettatori (3.1%), Shooter su Italia 1 con 912.000 spettatori (6.1%). X Factor 2024 - Home Visit su TV8 con 433.000 spettatori (2.5%), l'ultima puntata di Best Weekend sul Nove con 240.000 spettatori (1.3%).