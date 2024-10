Ascolti tv, Barbareschi affonda su Rai2 con Se mi lasci non vale. Mike Buongiorno stende il Grande Fratello. I trend Auditel

Ascolti tv ieri 21 ottobre 2024: la miniserie Mike (19,5%) è il programma più visto ieri sera e supera il GF (18,19%)

Rai1 vince negli ascolti tv con la miniserie in due puntate Mike, che racconta la vita di Mike Buongiorno. Il primo canale arriva a 3.400.000 telespettatori per il 19.51% di share. Canale 5 con il Grande Fratello prende la medaglia d'argento: il reality show in onda su Mediaset ha incollato al video 2.268.000 telespettatori per il 18.19% di share.

Terzo posto per Quarta repubblica su Rete 4 con 810.000 telespettatori (5.65%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva raggiunto 689.000 spettatori (4.7%) ma ha dovuto affrontare la concorrenza della partita della Nazionale per la Nations League.

Ascolti tv, Luca Barbareschi affonda su Rai2 con Se mi lasci non vale. GialappaShow vola alto su TV8

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 ottobre 2024 per le altre reti: la prima punta del reality Se mi lasci non vale su Rai2 condotto da Luca Barbareschi con 321.000 telespettatori (1.82%), Lo stato delle cose su Rai3 con 719.000 telespettatori (4.42%). La scorsa settimana Massimo Giletti era arrivato a 730.000 spettatori (4.43%). Black Site - La Tana Del Lupo su Italia 1 con 913.000 telespettatori (5.46%), La Torre di Babele su La7 con 1.042.000 telespettatori (5.39%), la prima puntata di Gialappa Show su TV8 con 821.000 telespettatori (4.84%), Only Fun Comico Show sul Nove con 140.000 telespettatori (2.33%).