Ascolti TV ieri 23 agosto 2022: Controcorrente raddoppia su In Onda

Ascolti TV ieri 23 agosto 2022: il talk con Veronica Gentili raggiunge 823mila spettatori per il 6,23% di share

Questa volta è Canale 5 a spuntarla negli ascolti TV con il film Buongiorno papà, che ha divertito 1.724.000 telespettatori per 13,30% di share. Rai 1 si accontenta del secondo posto con il film Un sogno per te, visto da 1.632.000 telespettatori per il 12,83% di share. Controcorrente Speciale su Rete 4 guadagna la terza piazza con 823.000 telespettatori pari al 6,23% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 23 agosto 2022 per le altre reti: la replica di Un’ora sola Vi vorrei su Rai2 con 808.000 (5,70%), i preliminari di Champions League Benfica – Dinamo Kiev su Italia 1 con 645.000 telespettatori (4,46%), Filorosso su Rai3 con 547.000 spettatori (4,78%), In Onda – Prima serata su La7 con 492.000 spettatori (3,68%), Nel cuore della tempesta su TV8 con 380.000 telespettatori (2,8%), Ip Man 2 sul Nove con 294.000 telespettatori (2,3%).

Ascolti TV ieri 23 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 23 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 3468.000 telespettatori per il 22,38% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.389.000 telespettatori (15,43%), Blob su Rai3 con 644.000 spettatori (4,41%) seguito da La gioia della musica con 434.000 spettatori (2,86%) e Il santone con 437.000 spettatori (2,81%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 577.000 spettatori (4%), Controcorrente su Rete 4 con 993.000 telespettatori (6,50%) nella prima parte e 943.000 spettatori (6,07%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.010.000 telespettatori (6,50%).