Ascolti TV ieri 23 marzo 2023: Del Debbio straccia Formigli

Ascolti TV ieri 23 marzo 2023: Dritto e Rovescio chiude con oltre 1 milione di spettatori per il 7,7% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV del giovedì con la partita Italia-Inghilterra, valida per le qualificazioni agli Europei 2024 e seguita da 7.151.000 spettatori pari al 33.5% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con Cambio tutto in prima visione, che ha interessato 2.252.000 spettatori con il 12.3% di share. Terza posizione per Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 1.080.000 spettatori e il 7.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 23 marzo 2023 per le altre reti: Quello che veramente importa su Rai2 con 1.090.000 spettatori (5.8%), Il cacciatore e la regina di ghiaccio su Italia 1 con 892.000 spettatori (4.7%), Splendida Cornice su Rai3 con 890.000 spettatori (4.6%), Piazzapulita su La7 con 741.000 spettatori (5.4%), 4 Hotel su TV8 con 304.000 spettatori (1.9%), la prima puntata di Faking It – Bugie o Verità? su Nove con 353.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 23 marzo 2023 nell'access prime time

Canale 5 con Striscia la Notizia ottiene per gli ascolti TV ieri 23 marzo 2023 una media di 3.312.000 spettatori pari al 15% di share. Seguono sulle altre reti: N.C.I.S. su Italia 1 con 1.409.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.267.000 spettatori (5.9%), Stasera Italia su Rete 4 con 871.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 899.000 spettatori (4%), nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.203.000 spettatori (5.4%).