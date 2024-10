Ascolti tv, Amadeus si gioca il jolly: 'crossover Affari Tuoi' (e cresce un pochino). Del Debbio supera il 5% di share. I trend Auditel

Ascolti tv ieri 23 ottobre 2024: Chissà chi è di Amadeus al 3% con gli ex Affari Tuoi. De Martino procede a vele spiegate. Striscia la Notizia...

Amadeus cala un jolly per Chissà chi è. Il game show del Nove porta in studio due ex concorrenti di Affari Tuoi dei tempi di Rai1 e ottiene 610.000 spettatori con il 3% di share dopo una prima parte di 16 minuti (426.000 – 2.1%). Una piccola crescita si vede rispetto al giorno prima quando il programma di Warner Bros Discovery aveva ottenuto 395.000 spettatori (1.9%) nella prima sezione di 12 minuti e 554.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte in in onda dalle 21 alle 21:52.

Fronte Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci fatica con 2.756.000 spettatori pari al 13.39% di share (lieve calo rispetto alla puntata precedente: 2.889.000 spettatori e 13.6%).

Affari Tuoi con Stefano De Martino prosegue a vele spiegate nell'access prime time di Rai1 con a 5.247.000 spettatori (25.52%).

Ascolti tv, Del Debbio cresce con 4 di sera. E Lilli Gruber...

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 ottobre 2024 dell'access prime time per le altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.052.000 spettatori (20.43%), TG2 Post con 598.000 spettatori (2.89%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.296.000 spettatori (6.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.197.000 spettatori (5.96%) e Un Posto al Sole con 1.499.000 spettatori (7.25%), 4 di Sera su Rete 4 con 1.036.000 spettatori (5.16%) nella prima parte e 889.000 spettatori (4.28%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.687.000 spettatori (8.18%).