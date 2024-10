Ascolti tv, Cazzullo boom su La7 (batte pure Fuori dal Coro di Mario Giordano). Chi l'ha visto? Federica Sciarelli non perde colpi

Ascolti tv ieri 23 ottobre 2024: Gerry Scotti batte Rai 1 con Sulle ali della speranza

Io canto generation su Canale 5 è il programma più visto in prima serata con 2.468.000 spettatori per il 17% di share. A una certa distanza si piazza Sulle ali della speranza su Rai1 con 1.974.000 spettatori pari all’11.44% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 si conferma al terzo posto e si avvicina sempre più al primo canale con 1.785.000 spettatori per l’11.21% di share. Nella precedente puntata Federica Sciarelli aveva raggiunto 1.809.000 spettatori (11.5%).

Ascolti tv, Cazzullo boom su La7 (batte pure Fuori dal Coro di Mario Giordano)

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 ottobre 2024 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 737.000 spettatori (4.07%), Gemini Man su Italia 1 con 731.000 spettatori (4.96%), Fuori dal coro su Rete 4 con 833.000 spettatori (6.13%) in una puntata che ha trattato della sicurezza nelle città, la gestione dell'immigrazione, le lunghe attese della sanità, le alluvioni in Emilia-Romagna e le inchieste sui ladri di case. La scorsa settimana Mario Giordano aveva interessato 784.000 spettatori (5.9%). Una giornata particolare di Aldo Cazzullo con il racconto di Caterina De' Medici (accompagnato dai reporter della storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido) -su La7 ha interessato 1.217.000 spettatori (7.23%) segnando una forte crescita rispetto alla scorsa settimana (1.046.000 spettatori e il 6.4%.)

Ascolti tv, TV8 gol con la Champions League

La partita Barcellona - Bayern Monaco di Champions League manda in gol TV8 con 971.000 telespettatori, e uno share che supera il muro del 5% (per la precisizione 5.1%), Ex - Amici come prima sul Nove è stato visto da 351.000 telespettatori, share 2.2%.