Ascolti tv, Rai1 stappa lo "Champagne". Flop Marcuzzi (fa la metà di Max Giusti), Giletti va giù - I trend Auditel

Ascolti tv ieri 24 marzo 2025: Rai 1 brindo con Champagne – Peppino di Capri. Grande Fratello battuto. Obbligo o verità? Marcuzzi flop

Rai1 vince la gara degli ascolti tv con il film Champagne – Peppino di Capri, che parte col botto a 4.240.000 spettatori (25.1%).

La semifinale del Grande Fratello su Canale 5 arriva a 2.049.000 spettatori (16.8%). Lunedì scorso il reality condotto da Alfonso Signorini, che giovedì non è andato in onda per evitare la concorrenza della partita Italia-Germania, aveva incollato al video 2.063.000 spettatori (16.4%).

Obbligo o verità su Rai2 con Alessia Marcuzzi esordisce con 679.000 spettatori (4.1%). 99 da battere con Max Giusti aveva chiuso la stagione settimana scorsa con 1.261.000 spettatori (8.1%).

Ascolti tv, Porro sorpassa Giletti. Augias vola con La Torre di Babele

Lo stato delle cose su Rai3 scende a 671.000 spettatori (4.2%). Nella puntata precedente Massimo Giletti aveva raggiunto 937.000 spettatori (5.8%).

Quarta repubblica su Rete 4 vince quindi la gara dei talk salendo a 755.000 spettatori (5.4%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva interessato 724.000 spettatori (5.1%).

La Torre di Babele su La7 con Corrado Augias arriva a 1.194.000 spettatori (6.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 marzo 2025 per le altre reti: Spider-Man: Far from Home su Italia 1 con 1.188.000 spettatori (7.2%), Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 348.000 spettatori (2.2%), Cash or Trash Speciale Prime Time sul Nove con Paolo Conticini con 367.000 spettatori (2.2%).