Lunedì, 25 settembre 2023 Ascolti tv, Domenica In non decolla con Fagnani. In Mezz'Ora sprofonda Il programma di Rai1 resta stabile con oltre 2 milioni di spettatori per il 17,6% di share mentre Maggioni con "In Mezz'Ora" perde quasi un punto in 7 giorni di Redazione Mediatech