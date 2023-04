Ascolti TV ieri 25 aprile 2023: DiMartedì resta il 1° talk ma il gap si riduce

Ascolti TV ieri 25 aprile 2023: DiMartedì raggiunge 973mila spettatori per il 5,9% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV per il 25 aprile con Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, che ha appassionato 2.878.000 spettatori pari al 16.1% di share. Seconda posizione per Luce dei Tuoi Occhi 2 su Canale 5 con 2.552.000 spettatori e il 14.6% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo poi Le Iene su Italia 1 con 1.344.000 spettatori e il 10.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 25 aprile 2023 per le altre reti: Dalla Strada al Palco su Rai2 con 1.158.000 spettatori (7.2%), Cartabianca su Rai3 con 833.000 spettatori (5.1%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 743.000 spettatori (5.3%), DiMartedì su La7 con 973.000 (5.9%), Quattro Matrimoni su TV8 con 286.000 spettatori (1.7%) e Miami Beach sul Nove con 255.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV ieri 25 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 25 aprile 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che arriva a 3.968.000 spettatori con il 21.4% di share. Affari Tuoi ottiene 4.366.000 spettatori con il 22.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.392.000 spettatori (17.2%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.202.000 spettatori (6.3%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.437.000 spettatori (7.6%), Stasera Italia su Rete 4 con 775.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 710.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.402.000 spettatori (7.2%).