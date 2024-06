Ascolti tv, Sciarelli sfonda il tetto del 12% con Pierina. Brindisi al 5%

Ascolti tv ieri 26 giugno 2024: Chi l'ha visto? cresce a 1.87 milioni di spettatori per il 12,4% di share

Rai1 si conferma al primo posto con la partita Georgia-Portogallo per Euro 2024, che ha appassionato 5.391.000 spettatori pari al 29.7% di share. Segue Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.873.000 spettatori con il 12.4% di share. La puntata è stata dedicata al caso di Pierina Paganelli. Lo scorso mercoledì Federica Sciarelli aveva raggiunto 1.616.000 spettatori e il 10.8% di share. Terzo posto per Davos 1917 su Canale 5 con 1.207.000 spettatori con il 7.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 giugno 2024 per le altre reti: Detective a passo di danza su Rai2 con 944.000 spettatori (5.2%), Giuseppe Giacobazzi: gran varietà su Italia 1 con 980.000 spettatori (5.3%), Zona Bianca su Rete 4 con 647.000 spettatori (5%). La scorsa settimana Fuori dal Coro aveva chiuso la stagione con 848.000 spettatori (6.8%). La Torre di Babele su La7 con 646.000 spettatori (3.5%), la replica di Pechino Express La via delle Indie su TV8 con 280.000 spettatori (1.8%), The Peacemaker sul Nove con 384.000 spettatori (2.6%).