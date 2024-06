Ascolti tv, Giletti batte Berlinguer. Lo speciale su Ustica all'8,1% di share

Ascolti tv ieri 25 giugno 2024: E' sempre Cartabianca scende a 781mila spettatori per il 5,9% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv con la partita Inghilterra-Slovenia di Euro 2024, che ha incollato al video 4.555.000 spettatori pari al 24.5% di share. Segue Canale 5 con la miniserie Bardot, che ha appassionato 1.544.000 spettatori pari al 9% di share. Terzo posto per Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 1.111.000 spettatori pari all’8.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 giugno 2024 per le altre reti: Boss in incognito su Rai2 con 1.173.000 spettatori (7.4%), Speciale Ustica: una breccia nel muro su Rai3 condotto da Massimo Giletti arriva a 1.277.000 spettatori pari (8.1%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 781.000 spettatori (5.9%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva raggiunto 807.000 spettatori (6.4%). Gomorra su La7 con 322.000 spettatori (1.9%), Quattro matrimoni in Italia su TV8 con 416.000 spettatori (2.3%), Vasco - Modena Park sul Nove con 281.000 spettatori (2.4%).