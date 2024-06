Ascolti tv, Sottile senza Porro chiude la stagione sotto il 4% di share

Ascolti tv ieri 24 giugno 2024: l'Italia sale fino a 13 milioni di spettatori per il 58,7% di share

Rai1 come da programmi stravince la gara degli ascolti tv con la partita Croazia-Italia per Euro 2024, che ha incollato al video 13.250.000 spettatori pari al 58.7% di share. Lontanissimo Pane al limone con semi di papavero su Canale 5 con 1.495.000 spettatori con il 7.2% di share. Completa il podio l'ultima puntata Farwest su Rai3 con 667.000 spettatori (3.6%). La scorsa settimana Salvo Sottile aveva raggiunto 817.000 spettatori (5.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 giugno 2024 per le altre reti: Dawn - Fantasmi dal passato su Rai2 con 457.000 spettatori (2.1%), The Twilight Saga: Eclipse su Italia 1 con 493.000 spettatori (2.5%), Il segno della libellula - Dragonfly su Rete 4 con 452.000 spettatori (2.3%), L'Aquila e il Leone su La7 con 542.000 spettatori (2.8%), Un posto nel mio cuore su TV8 con 163.000 spettatori (0.8%), Faking It - Bugie o verità? - Matteo Cagnoni sul Nove con 400.000 spettatori (1%).