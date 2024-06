Ascolti tv, Report finisce la stagione senza scossoni al 7,6% di share

Ascolti tv ieri 23 giugno 2024: stabile anche Zona Bianca a 693mila spettatori per il 5,6% di share

Rai1 vince ancora negli ascolti tv con la partita Svizzera-Germania di Euro 2024 con 5.027.000 spettatori pari al 29.1% di share. Secondo posto per Segreti di famiglia su Canale 5 con 1.862.000 spettatori pari al 12.9% di share. Segue poi Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia 1 con 928.000 spettatori con il 5.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 giugno 2024 per le altre reti: Il velo nuziale - Viaggio a Venezia su Rai2 con 765.000 spettatori (4.4%), l'ultima puntata di Report su Rai3 con quattro inchieste sulle farmacie, Olimpiadi invernali, appalti a Verona e l'acquisto di AGI da parte di Antonio Angelucci arriva a 1.290.000 spettatori (7.6%). Nella precedente puntata Sigfrido Ranucci era arrivato a 1.285.000 spettatori (7.5%). Zona Bianca su Rete 4 con 693.000 spettatori (5.6%). La scorsa settimana Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 673.000 spettatori (5.4%). Propaganda Live - Best of su La7 con 206.000 spettatori (1.6%), Italia's Got Talent - Best Of su TV8 con 411.000 spettatori (2.8%), Che tempo che fa - Best of sul Nove con 270.000 spettatori (1.6%).