Ascolti tv, Brindisi fa rimpiangere Del Debbio. In Onda chiude al 2% di share

Ascolti tv ieri 26 novembre 2023: In Onda chiude la stagione in linea con i numeri passati. L'ultima puntata registra 358mila spettatori per il 2% di share

Ieri è andata in onda la prima puntata di Zona Bianca, programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Il talk dalla pausa estiva era stato sostituito da Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. L'esordio per Brindisi non è stato dei migliori. Zona Bianca ottiene infatti 633.000 spettatori per il 4.4% di share. Nella scorsa edizione aveva esordito con 630.000 spettatori per il 5.5% di share. Brindisi fa quindi peggio anche di Del Debbio, che nella sua ultima puntata domenicale aveva ottenuto 1.130.000 spettatori per il 7.7%.

Ieri è stata poi trasmessa l'ultima puntata stagionale di In Onda su La7. Non si può dire che il programma condotto dalla coppia formata da Marianna Aprile e Luca Telese sia stato un successo per questa edizione. Ieri il programma ha infatti chiuso con 358.000 spettatori per il 2% di share. Nessun colpo di coda per Aprile, che la scorsa domenica aveva raggiunto 378.000 spettatori per il 2.1% di share.