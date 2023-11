Ascolti tv: Ballando con le stelle fa il boom senza Tu si que vales

Ascolti tv, boom di Ballando con le stelle. L'assenza di Tu si que vales si fa sentire

Nella serata di ieri, sabato 25 novembre 2023, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:23 alle 1:17, ha conquistato 3.330.000 spettatori pari al 25% (Tutti in Pista, dalle 20:47 alle 21:18, a 3.800.000 e il 20.2%). Su Canale5 L’Album di Tú Sí Que Vales, dalle 21:30 alle 1:21, ha raccolto davanti al video 2.231.000 spettatori con uno share del 17.2% (Buonanotte a 640.000 e il 15.3%).

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 800.000 spettatori con il 4.5% (775.000 con il 4.2% nel primo episodio, 824.000 con il 4.9% nel secondo episodio). Su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell’olimpo – Il mare dei mostri ha intrattenuto 899.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 la prima puntata di Sapiens – Un Solo Pianeta, dalle 22:01 alle 00:00, coinvolge 654.000 spettatori e il 4.3% (presentazione, dalle 21:51 alle 22:01, a 509.000 e il 2.7%).

Su Rete4, come riporta Davide Maggio, Pari e dispari totalizza un a.m. di 469.000 spettatori (2.9%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:48 alle 23:14, ha registrato 817.000 spettatori con il 4.6% (presentazione a 935.000 e il 5%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 461.000 spettatori (2.5%) e 372.000 spettatori (2.1%).

Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 429.000 spettatori con il 2.5% (replica di seconda serata: 178.000 – 1.8%). Sul 20 Duro da uccidere raggiunge 407.000 spettatori e il 2.3%. Su Rai4 La tana dei lupi arriva a 430.000 spettatori (2.6%). Su Iris La giusta causa sigla 414.000 spettatori pari al 2.4%. Su RaiMovie La vita possibile totalizza 266.000 spettatori (1.5%).