Ascolti TV ieri 27 settembre 2022: DiMartedì batte Cartabianca-Fuori dal Coro

Ascolti TV ieri 27 settembre 2022: il talk condotto da Floris ottiene 1.19 milioni di spettatori per il 7,8% di share

Rai1 vince negli ascolti TV della prima serata di martedì con la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, vista da 4.424.000 spettatori per il 25.2%. Medaglia d'argento per Tolo Tolo su Canale 5, che ha divertito 2.346.000 spettatori pari al 12.8%. Chiude il podio Di Martedì su La7 con 1.192.000 spettatori pari allo 7.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 settembre 2022 per le altre reti: Bad boys for life su Rai2 con 727.000 spettatori (3.9%), Cartabianca su Rai3 con 1.012.000 spettatori (5.9%), Fuori dal coro su Rete 4 con 1.000.000 spettatori (6.9%), Portogallo-Spagna di Nations League su Italia 1 con 1.190.000 spettatori (5.7%), Pechino Express – La rotta dei sultani su TV8 con 649.000 spettatori (3.5%), Air force one su Nove con 279.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 27 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma negli ascolti TV ieri 27 settembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il ritorno, seguito da 4.609.000 telespettatori pari al 21.6%di share. Seguono poi sulle altre reti la prima puntata di Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.284.000 di spettatori (20%), Blob su Rai3 con 927.000 spettatori (4.9%) e Il cavallo e la torre con 1.381.000 (6.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.056.000 telespettatori (5.1%) nella prima parte e 1.123.000 di spettatori (5.2%) nella seconda, Otto e mezzo su La7 con 1.806.000 telespettatori (8.5%).