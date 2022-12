Ascolti TV ieri 28 dicembre 2022: Controcorrente tiene con Alessandra Viero

Ascolti TV ieri 28 dicembre 2022: il programma condotto temporaneamente da Alessandra Viero chiude con 611mila spettatori per il 4,1% di share

Rai1 conquista gli ascolti TV nella prima serata del mercoledì con Meraviglie – Stelle d’Europa, che ha interessato 2.884.000 spettatori pari al 17.1% di share. Secondo Canale 5 con la seconda stagione di Sissi, che ha incollato al video 2.279.000 spettatori pari al 13.9% di share. Rai3 ottiene la medaglia di bronzo con Gifted – Il dono del talento, visto da 1.488.000 spettatori e l'8.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 dicembre 2022 per le altre reti: Mi Casa Es Tu Casa su Rai2 con ospite di Mara Venier con 806.000 spettatori (4.7%), L’Attimo Fuggente su Italia 1 con 925.000 spettatori (5.8%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 611.000 spettatori (4.1%), Atlantide su La7 con 393.000 spettatori (3.1%), Sotto il Segno del Natale su TV8 con 515.000 spettatori (2.9%), Cash or Trash – Xmas Edition sul Nove con 369.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 28 dicembre 2022 nell'access prime time

Rai1 vince anche negli ascolti TV ieri 28 dicembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.644.000 spettatori con il 23.1% di share. Seguono sulel altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.769.000 spettatori (18.8%), NCIS su Italia 1 con 1.405.000 spettatori (7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.279.000 spettatori (6.5%), Controcorrente su Rete 4 con 857.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 711.000 spettatori (3.5%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.061.000 spettatori (5.3%).