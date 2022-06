Ascolti TV ieri 28 giugno 2022: Love Mi visto da quasi 1,5 milioni di persone

Ascolti TV ieri 28 giugno 2022: il concerto in Piazza Duomo a Milano condotto da Fedez e J-Ax è stato visto da 1.44 milioni di spettatori per il 10% di share

Rai1 si piazza prima negli ascolti TV di ieri sera con il film C’era una volta a Montecarlo, seguito da 2.431.000 di spettatori per il 15.1% di share. Sono solo fantasmi su Canale 5 guadagna la medaglia d'argento con 2.049.000 e il 13% di share. Terza posizione per il concerto Love Mi su Italia 1 (in onda dalle dalle 18:56 a 00.12) che raggiunge 1.440.000 di spettatori per il 10% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 giugno 2022 per le altre reti: Dalla strada al palco su Rai2 con 1.045.000 spettaori (7.5%), G’Ole! su La7 con 635.000 spettatori (4%), Filorosso su Rai3 con 583.000 spettatori (4%), Dynasties su Rete 4 con 535.000 spettatori (4%), Shooter sul Nove con 388.000 spettatori (2.7%), Il Tesoro dell’Amazzonia su TV8 con 285.000 (1.8%).

Ascolti TV ieri 28 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma negli ascolti TV ieri 28 giugno 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 2.714.000 di spettatori per il 15.7% di share. Seguono poi sulle altre reti Paperissima su Canale 5 con 2.793.000 (16.2%), Generazione Bellezza e Un posto al sole su Rai3 con rispettivamente 783.000 spettatori (7,8%) e 1.356.000 spettatori (5%), Controcorrente su Rete 4 con 813.000 spettatori nella prima parte (5%) e 979mila nella seconda (5.6%) Otto e Mezzo su La7 con 1.316.000 (7.7%).