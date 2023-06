Ascolti TV, il "Salvini show" non convince: Zona Bianca sotto il 6%

Ascolti TV ieri 28 giugno 2023: Zona Bianca con l'intervista di Brindisi a Salvini chiude con 684mila spettatori per il 5,7% di share

Rai1 vince la gara negli ascolti TV ieri 28 giugno 2023 con la partita Italia-Norvegia, valida per gli Europei di calcio Under 21. La sconfitta degli Azzurrini, che non sono riusciti a passare il turno per differenza reti, è stata vista da 4.010.000 spettatori pari al 23.5% di share. Secondo posto Rai3 con Chi l'ha visto. Il programma condotto da Federica Sciarelli grazie al caso della piccola Kata arriva a 1.849.000 spettatori pari al 12.9% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza invece Canale 5 con l'ultima stagione della serie New Amsterdam, che ha appassionato 1.567.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 giugno 2023 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.022.000 spettatori (6.6%), Sherlock Holmes – Gioco di ombre su Italia 1 con 719.000 spettatori (5%), Zona Bianca su Rete 4 con l'intervista di Giuseppe Brindisi al ministro per le infrastrutture Matteo Salvini totalizza un a.m. di 684.000 spettatori (5.7%), Atlantide su La7 con 371.000 spettatori (3.4%), Name That Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 324.000 spettatori (2.2%), Al Posto Tuo sul Nove con 286.000 spettatori (1.7%).