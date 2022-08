Ascolti TV ieri 29 agosto 2022: Quarta Repubblica ritorna col botto

Ascolti TV ieri 29 agosto 2022: il talk di Nicola Porro inizia la stagione con 978mila spettatori per l'8,4% di share

E' Rai 1 a piazzarsi al primo posto negli ascolti TV del lunedì con il film TV Quiz, che ha interessato 1.520.000 telespettatori per l'11,1% di share. Canale 5 è secondo con il film Uno di famiglia, che ha divertito 1.571.000 telespettatori pari al 10,1% di share. Terza posizione la prima puntata di Quarta Repubblica su Rete 4 con 978.000 telespettatori pari all'8,4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 29 agosto 2022 per le altre reti: la partita Italia-Turchia per i Mondiali di Pallavolo su Rai2 con 1.291.000 telespettatori (7,91%), Chicago P.D. su Italia 1 con 1.139.000 telespettatori (7,1%), Presa diretta di Rai3 con 1.010.000 di spettatori (6,6%), Speciale TgLa7 – La corsa al voto con 473.000 telespettatori (3,2%), Mr. & Mrs. Smith sul Nove con 441.000 telespettatori (3,1%) e Gomorra – La serie su TV8 con 398.000 telespettatori (2,7%).

Ascolti TV ieri 29 agosto 2022 nell'access prime time

Canale 5 è invece primo negli ascolti TV ieri 29 agosto 2022 nell'access prime time con Paperissima grazie a 2.635.000 di spettatori per il 14.9% di share. Seguono poi sulle altre reti: Techetechetè su Rai1 con 3.440.000 di spettatori (9.4%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.096.000 spettatori (6.3%), La gioia della Musica su Rai3 con 669.000 spettatori (4%) e Il Cavallo e la Torre con 1.323.000 (7.7%), Controcorrente su Rete 4 con 935.000 spettatori nella prima parte (5,4%) e 1.100.000 di spettatori nella seconda (6.2%), In Onda su La7 con 1.019.000 spettatori (5.7%).