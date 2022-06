Ascolti TV ieri 29 giugno 2022: Controcorrente crolla in prima serata

Ascolti TV ieri 29 giugno 2022: il talk con Veronica Gentili scende rispetto a settimana scorsa a 568mila spettatori per il 5% di share

Rai1 conquista gli ascolti TV per la prima serata di ieri con il film Modalità Aereo, che ha divertito 2.311.000 spettatori pari al 15.8% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 si piazza al secondo posto con 1.843.000 spettatori pari ad uno share del 14%. Medaglia di bronzo per Chicago Fire su Italia 1 con 1.149.000 spettatori, pari all'8,2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 29 giugno 2022 per le altre reti: L’Ora – Inchiostro contro Piombo su Canale 5 con 989.000 spettatori (7.1%), i Campionati del Mondo di Pallanuoto su Rai2 con siglano 887.000 spettatori (5,6%) e La Signora di Purity Falls con 353.000 spettatori (2.8%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 568.000 spettatori (5%), Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi su La7 con 453.000 spettatori (4.2%), Chi Vuole Sposare mia Mamma? su TV8 con 344.000 spettatori (2,3%) e Stand Up – Comici in Prova sul Nove con 221.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 29 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 è ancora prima anche negli ascolti TV ieri 29 giugno 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ha interessato 2.938.000 spettatori con il 18.6%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.229.000 spettatori (14.2%), NCIS su Italia 1 con 1.133.000 spettatori (7.3%), Generazione Bellezza su Rai3 con 763.000 spettatori (5.1%), Controcorrente su Rete 4 con 751.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 762.000 (4.8%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.137.000 spettatori (7.3%).