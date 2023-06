Ascolti tv: Alberto Angela, di padre in figlio. Noos vince la serata

Ascolti tv ieri 29 giugno 2023: Dritto e Rovescio arriva a 966mila spettatori per l'8,4% di share

Grande ritorno per Alberto Angela su Rai1 con un nuovo programma chiamato Noos - L’avventura della conoscenza nello spazio storicamente occupato da Superquark. L'approfondimento scientifico negli ascolti tv di ieri ottiene la prima posizione con 2.475.000 spettatori pari al 17% di share. Seconda posizione per Canale 5 con la replica di Zelig, che ha divertito 1.680.000 spettatori pari al 13% di share. Sul gradino più basso del podio c'è Dritto e Rovescio, che ha chiuso ieri la stagione. Il talk condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 arriva a 966.000 spettatori con l’8.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 giugno 2023 per le altre reti: Il nuovo programma Non Sono Una Signora su Rai 2 con la conduzione di Alba Parietti con 987.000 spettatori (6,6%), La Croce e la Svastica su Rai3 con 393.000 spettatori (2.6%), la nuova stagione di Chicago Fire su Italia 1 con 1.101.000 spettatori (7.7%), La Maschera di Ferro su La7 con 494.000 spettatori (3.5%), Disastro a Cloudy Mountain su TV8 con 248.000 spettatori (1.7%), The Big Wedding sul Nove con 333.000 spettatori (2.2%).