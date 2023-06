Dritto e Rovescio, ospiti stasera: in studio Tajani, Piantedosi e Al Bano

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà Tajani, Piantedosi e Al Bano

Oggi 29 giugno 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda alle 21:30 l'ultima punata stagionale di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà al programma il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato in merito alla più stretta attualità e, in particolare, all’evoluzione della situazione in Russia.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi tra cui ampio spazio al problema delle occupazioni abusive con un focus sul caso della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze. Su questi temi, un’intervista al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

E ancora, ospite per un racconto a 360 gradi, il grande artista Al Bano, che il mese scorso ha festeggiato ottant’anni. Ad accompagnare Paolo Del Debbio nel corso della serata anche: Augusta Montaruli, Pierfrancesco Majorino, Paolo Cento, Isabella Tovaglieri, Lorenzo Pacini e Diana De Marchi.