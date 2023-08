Ascolti tv, Noos chiude in crescita. Grande exploit per Michelle Impossibile

Ascolti tv ieri 3 agosto 2023: grande risultato per la replica di Michelle Impossibile con 1.41 milioni di spettatori per il 13% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì con l'ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza. Il programma condotto da Alberto Angela ha interessato 1.970.000 spettatori pari al 15.1% di share. Seconda posizione per la replica di Michelle Impossible & Friends su Canale 5 con 1.414.000 spettatori e il 13% di share. Chicago Fire su Italia 1 è sul gradino più basso del podio con 1.055.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 agosto 2023 per le altre reti: Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 con 740.000 spettatori (5.4%), Il coraggio di essere Franco su Rai3 con 760.000 spettatori (5.4%), Deja vu – Corsa contro il tempo su Rete 4 con 640.000 spettatori (5.1%), In Onda Estate su La7 con 673.000 spettatori (4.8%), The Core su TV8 con 276.000 spettatori (2.2%), La leggenda di Zorro sul Nove con 401.000 spettatori (3.2%).